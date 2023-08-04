ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полезно знать: нацпроект "Демография"

12:54
  • пятница
  • 04 августа 2023

Семьи с детьми получают всестороннюю поддержку

Рождение ребёнка – большая радость! И – ответственность.

Полезно знать: нацпроект "Демография"
Полезно знать: нацпроект "Образование"

Благодаря национальному проекту "Демография" семьи с детьми получают всестороннюю поддержку. Различные пособия, новые ясли, семейная ипотека и многое другое.

Самая популярная выплата – материнский капитал. Сертификат автоматически подгружается в личный кабинет мамы на портале Госуслуг.

Распоряжаться средствами тоже можно онлайн. Направить на улучшение жилищных условий, образование ребёнка, а также на ежемесячные выплаты на детей до трёх лет, независимо от очерёдности их рождения. Хорошая прибавка!

С этого года ещё введено Единое пособие для семей с невысоким доходом. Оформить его можно с ранних сроков беременности и пока ребёнку не исполнится 18 лет.

Узнавать о полагающихся мерах поддержки очень удобно в личном кабинете на портале Госуслуг, подключив уведомления. Проактивное информирование доступно благодаря инициативе "Социальное казначейство".

Чтобы родители чувствовали себя увереннее, а у юных россиян было счастливое детство.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Многодетная семья
Многодетная семья
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.