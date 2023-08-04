Полезно знать: нацпроект "Демография"

Семьи с детьми получают всестороннюю поддержку

Рождение ребёнка – большая радость! И – ответственность.

Благодаря национальному проекту "Демография" семьи с детьми получают всестороннюю поддержку. Различные пособия, новые ясли, семейная ипотека и многое другое.

Самая популярная выплата – материнский капитал. Сертификат автоматически подгружается в личный кабинет мамы на портале Госуслуг.

Распоряжаться средствами тоже можно онлайн. Направить на улучшение жилищных условий, образование ребёнка, а также на ежемесячные выплаты на детей до трёх лет, независимо от очерёдности их рождения. Хорошая прибавка!

С этого года ещё введено Единое пособие для семей с невысоким доходом. Оформить его можно с ранних сроков беременности и пока ребёнку не исполнится 18 лет.

Узнавать о полагающихся мерах поддержки очень удобно в личном кабинете на портале Госуслуг, подключив уведомления. Проактивное информирование доступно благодаря инициативе "Социальное казначейство".

Чтобы родители чувствовали себя увереннее, а у юных россиян было счастливое детство.

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