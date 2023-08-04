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Полезно знать: нацпроект "Культура"

13:50
  • пятница
  • 04 августа 2023

По всей стране реконструируют старые и строят новые Дома Культуры

Центры притяжения! Уже пять лет по всей стране реконструируют старые и строят новые Дома Культуры.

Полезно знать: нацпроект "Культура"
Полезно знать: нацпроект "Образование"

В современных ДК есть всё, что нужно. Комфортный зрительный зал для концертов и киносеансов. Места хватит всем! Для маломобильных зрителей и артистов оборудованы пандусы и подъёмники.

Развивать таланты можно в многочисленных кружках и секциях. Выбор широкий – от художественных мастерских до вокальных студий, оснащённых профессиональной техникой. Интересно будет и детям – для них обустроены игровые зоны.

А ещё Дома Культуры превращаются в места встреч и общения. Просторные холлы подходят для выставок и творческих вечеров. Есть уютные кафе. А в библиотеках теперь – не только книжные новинки, но и медиацентры с бесплатным доступом в интернет.

Всего благодаря национальному проекту "Культура" обновлено или построено с нуля уже больше 1300 ДК.

Чтобы у каждого была возможность творить или наслаждаться искусством рядом с домом!

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