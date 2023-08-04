Отношения Варшавы и Киева не будут нормализованы

Решительный ответ премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на вызов посла в МИД Украины стали "пощечиной" для главы киевского режима Владимира Зеленского, передает издание Politico.

Как отметили авторы публикации, за последние несколько месяцев отношения между Варшавой и Киевом значительно ухудшились из-за решения польских властей о введении запрета на экспорт украинского зерна. Уточняется, что решение правительства Польши об ограничении на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины в Европу является необходимой мерой, нацеленной на защиту местных аграриев.

При этом авторы издания подчеркнули, что отношения между Польшей и Украиной достигли "апогея" после вызова польского посла в МИД Украины из-за появления в СМИ высказываний министра канцелярии президента страны о неблагодарности киевского режима за оказанную Варшавой финансовую и военную поддержку.

Ранее польский журналист Адама Смеха заявил, что существование Польши находится под угрозой из-за проукраинской политики Варшавы. По данным издания, инициация польскими властями широкомасштабной поддержки Украины привела страну к реальному кризису.

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