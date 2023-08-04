ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Премьер Польши "отвесил пощечину" Зеленскому в ответ на вызов посла

12:29
  • пятница
  • 04 августа 2023

Отношения Варшавы и Киева не будут нормализованы

Решительный ответ премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на вызов посла в МИД Украины стали "пощечиной" для главы киевского режима Владимира Зеленского, передает издание Politico.  

Зеленский прокомментировал дипломатический скандал между Украиной и Польшей
Myśl Polska: Украина представляет смертельную угрозу для Польши

Как отметили авторы публикации, за последние несколько месяцев отношения между Варшавой и Киевом значительно ухудшились из-за решения польских властей о введении запрета на экспорт украинского зерна. Уточняется, что решение правительства Польши об ограничении на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины в Европу является необходимой мерой, нацеленной на защиту местных аграриев.  

При этом авторы издания подчеркнули, что отношения между Польшей и Украиной достигли "апогея" после вызова польского посла в МИД Украины из-за появления в СМИ высказываний министра канцелярии президента страны о неблагодарности киевского режима за оказанную Варшавой финансовую и военную поддержку.  

Ранее польский журналист Адама Смеха заявил, что существование Польши находится под угрозой из-за проукраинской политики Варшавы. По данным издания, инициация польскими властями широкомасштабной поддержки Украины привела страну к реальному кризису.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.