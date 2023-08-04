В подмосковной Яхроме загорелся склад с резиной и пластиком

Площадь пожара - 2,5 тысячи квадратных метров

В Подмосковье тушат крупный пожар в складском помещении рядом с автоцентром Lada.

ЧП произошло в городе Яхрома, по адресу: Шлюзовой переулок, дом 1. На складе хранятся пластик и резина. В настоящее время площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на данные МЧС.

На место пожара вылетел вертолет Московского авиационного центра (МАЦ), передает источник "360".

По предварительным данным, пострадавших нет. Подробности инцидента уточняются.

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