Собянин: сегодня "Олимпийский" переживает свое второе рождение

Через два года здесь откроется настоящий город спорта, культуры и здорового образа жизни

Уникальная площадка, настоящий центр притяжения. Обновленный "Олимпийский" обещает москвичам много спорта и развлечений. Площадь позволит разместить здесь все, что нужно жителю мегаполиса. Каждый квадратный метр - а всего их 850 тысяч - будет использован с умом.

Водный комплекс "Олимпийского" - настоящий спортивный курорт в центре Москвы. Плавательных и прыжковых бассейнов - полтора десятка: в них могут тренироваться профессионалы и заниматься любители. Зрительские трибуны на 4000 мест позволят проводить международные соревнования по водным видам спорта. А для отдыха появится еще аквапарк, водные аттракционы.

"Будет термальный комплекс, будет аквапарк внутри водного комплекса, то есть многофункциональность пространств и мобильность их, она, конечно, колоссальная, и людям, гостям нашим, будет доступен абсолютно разный досуг", - отметил Вадим Духонькин, директор по связям с общественностью компании-девелопера.

Проектировщики к историческому спорткомплексу отнеслись с уважением, оставив спортивную и концертную функции доминантами. Предусмотрено четыре здания, три из которых объединены крытыми переходами. Более 39 видов спорта на 100 площадках. Досуг, шоппинг, развлечения, кинокластер на восемь залов. Изюминка главной арены - подвижные модули на кровле. Это рестораны с панорамным видом. За час они будут совершать полный оборот.

"Здесь появится абсолютно уникальный спортивный трек. Это беговая дорожка, которая объединит два здания, будет представлять собой трек в форме знака бесконечности", - уточнила Галина Гордюшина, директор по проектированию компании - девелопера.

Дистанция в 1000 метров окажется закольцована, поэтому при желании бегать можно бесконечно. По соседству - функциональный концертный зал, большой и малый. В отдельно стоящем здании смогут разместиться две тысячи зрителей. В большом - в шесть раз больше.

Спортивная легенда "Олимпийский" сохранит свое имя и назначение. Это сегодня подтвердил посетивший строку мэр Москвы Сергей Собянин.

"Спортивная легенда - "Олимпийский" спорткомплекс. К сожалению, с годами пришел в ветхое состояние и потребовал реконструкции. Мы приняли решение сделать эту реконструкцию не за счет бюджетных денег, а за счет привлечения частных инвестиций. Сегодня "Олимпийский" переживает второе свое рождение. Это будет один из крупнейших в мире многофункциональных комплексов, включающих в себя спортивную функцию, развлекательную, культурную. Работы здесь, конечно, еще много, но по окончании, я думаю, это будет один из самых уникальных и привлекательных центров для москвичей и гостей столицы", - заявил градоначальник.

"Олимпийский" был построен в столице преддверии Олимпиады 1980 года. На протяжении десятилетий он был тренировочной базой порядка 20 национальных сборных команд страны, а также местом проведения соревнований по 22-м олимпийским видам спорта. Закрытый на реконструкцию четыре года назад, "Олимпийский" переживает второе рождение. Завершить работы обещают в следующем году.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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