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Собянин: сегодня "Олимпийский" переживает свое второе рождение

14:56
  • пятница
  • 04 августа 2023

Через два года здесь откроется настоящий город спорта, культуры и здорового образа жизни

Уникальная площадка, настоящий центр притяжения. Обновленный "Олимпийский" обещает москвичам много спорта и развлечений. Площадь позволит разместить здесь все, что нужно жителю мегаполиса. Каждый квадратный метр - а всего их 850 тысяч - будет использован с умом.
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Водный комплекс "Олимпийского" - настоящий спортивный курорт в центре Москвы. Плавательных и прыжковых бассейнов - полтора десятка: в них могут тренироваться профессионалы и заниматься любители. Зрительские трибуны на 4000 мест позволят проводить международные соревнования по водным видам спорта. А для отдыха появится еще аквапарк, водные аттракционы.

"Будет термальный комплекс, будет аквапарк внутри водного комплекса, то есть многофункциональность пространств и мобильность их, она, конечно, колоссальная, и людям, гостям нашим, будет доступен абсолютно разный досуг", - отметил Вадим Духонькин, директор по связям с общественностью компании-девелопера.

Проектировщики к историческому спорткомплексу отнеслись с уважением, оставив спортивную и концертную функции доминантами. Предусмотрено четыре здания, три из которых объединены крытыми переходами. Более 39 видов спорта на 100 площадках. Досуг, шоппинг, развлечения, кинокластер на восемь залов. Изюминка главной арены - подвижные модули на кровле. Это рестораны с панорамным видом. За час они будут совершать полный оборот.

"Здесь появится абсолютно уникальный спортивный трек. Это беговая дорожка, которая объединит два здания, будет представлять собой трек в форме знака бесконечности", - уточнила Галина Гордюшина, директор по проектированию компании - девелопера.

Дистанция в 1000 метров окажется закольцована, поэтому при желании бегать можно бесконечно. По соседству - функциональный концертный зал, большой и малый. В отдельно стоящем здании смогут разместиться две тысячи зрителей. В большом - в шесть раз больше.

Спортивная легенда "Олимпийский" сохранит свое имя и назначение. Это сегодня подтвердил посетивший строку мэр Москвы Сергей Собянин.

"Спортивная легенда - "Олимпийский" спорткомплекс. К сожалению, с годами пришел в ветхое состояние и потребовал реконструкции. Мы приняли решение сделать эту реконструкцию не за счет бюджетных денег, а за счет привлечения частных инвестиций. Сегодня "Олимпийский" переживает второе свое рождение. Это будет один из крупнейших в мире многофункциональных комплексов, включающих в себя спортивную функцию, развлекательную, культурную. Работы здесь, конечно, еще много, но по окончании, я думаю, это будет один из самых уникальных и привлекательных центров для москвичей и гостей столицы", - заявил градоначальник.

"Олимпийский" был построен в столице преддверии Олимпиады 1980 года. На протяжении десятилетий он был тренировочной базой порядка 20 национальных сборных команд страны, а также местом проведения соревнований по 22-м олимпийским видам спорта. Закрытый на реконструкцию четыре года назад, "Олимпийский" переживает второе рождение. Завершить работы обещают в следующем году. 

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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Сергей Собянин ход строительства спорткомплекса "Олимпийский"
Строительство спорткомплекса "Олимпийский"
Строительство спорткомплекса "Олимпийский"
Сергей Собянин ход строительства спорткомплекса "Олимпийский"
Сергей Собянин ход строительства спорткомплекса "Олимпийский"
Строительство спорткомплекса "Олимпийский"
Строительство спорткомплекса "Олимпийский"
Сергей Собянин ход строительства спорткомплекса "Олимпийский"
Сергей Собянин ход строительства спорткомплекса "Олимпийский"
Строительство спорткомплекса "Олимпийский"
Строительство спорткомплекса "Олимпийский"
Строительство спорткомплекса "Олимпийский"
Строительство спорткомплекса "Олимпийский"
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