В Москве с помощью камер выявляют мотоциклистов без шлемов

За нарушение придется заплатить штраф

В Москве начали вычислять мотоциклистов, которые ездят без шлема сами или перевозят так пассажиров. Помогают в этом камеры, по всему городу их около 500, передает "ТВ Центр".

Нейросеть способна не только определить человека без шлема, но и распознать, если он едет просто в головном уборе. Перепроверять снимки будут сотрудники ЦОДД и Госавтоинспекции. За нарушение придется заплатить штраф в тысячу рублей.

"Тестирование технологии проходило с 2021 года, и в этот период штрафы не выносились. Во избежание ошибок используется многоэтапная система контроля всех фиксаций с признаками нарушений. Любые сомнения всегда будут трактоваться в пользу мотоциклиста, а если водитель не согласен со штрафом, он сможет обратиться в Госавтоинспекцию, в том числе через сайт Госуслуг", - сообщил Владимир Карпов, начальник управления дирекции фотовидеофиксации.

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