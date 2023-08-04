В подмосковном Королеве задержали угонщика

В городе был объявлен план "Перехват"

В подмосковном Королеве камеры наблюдения записали впечатляющую погоню - мужчина угнал автомобиль с парковки дома и пытался уйти на нем от полицейских, передает "ТВ Центр".

В городе был объявлен план "Перехват". И он сработал - на одной из улиц машину заметили сотрудники ГИБДД. Началось преследование.

Преступник похищенную иномарку не жалел - вилял, выезжал на встречку, задевал припаркованные авто. В итоге инспекторам удалось загнать угонщика в тупик в промзоне. В последний момент злоумышленник попытался сбежать, но практически сразу был задержан. Позже выяснилось, что это не первое его преступление.

"Нашими сотрудниками обнаружены и изъяты перчатки, глушитель радиосигнала, мобильный телефон и другие предметы, имеющие доказательственное значение. По версии следствия, задержанный может быть причастен к совершению краж еще двух аналогичных иномарок в городских округах Королев и Химки. Общий ущерб от трех преступлений составил около 8 миллионов рублей", - сообщили в МВД.

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