Контрнаступление ВСУ затихнет в течение месяца

Россия победит в противостоянии с Украиной за счет трех важнейших преимуществ, передает издание La Repubblica.

Как отметили авторы публикации, на данный момент анонсированное странами Запада контрнаступление ВСУ значительно "сбавило" темп. По данным военных аналитиков, США и ЕС опасаются, что уже в течение следующего месяца наступательные действия украинской армии могут сойти на нет.

При этом автору издания подчеркнули, что у российских военных есть три важнейших преимущества, которые в перспективе приведут к сокрушительному и окончательному поражению украинских военных в зоне СВО. В издании уточнили, что ВС России имеют не только неприступные оборонительные укрепления, но и боевой опыт генералитета. Помимо этого, российская армия обладает опытом ведения крупномасштабных операций, добавили авторы.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что в ходе украинского контрнаступления ВСУ потеряли порядка 300 тысяч человек. По его словам, несмотря на регулярные поставки вооружений НАТО, украинским военным так и не удалось преодолеть оборонительные укрепления ВС России в зоне военной спецоперации на Украине.

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