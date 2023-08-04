В Подмосковье обнаружили захоронения, связанные с эпохой викингов

Ничего подобного специалисты раньше не находили

Размеренной жизни Коломны пришел конец. Туристов с каждым днем - все больше, их взгляды - все пристальнее. А местные вообще смотрят так, будто знают тайну, покрытую мраком. Не зря в научном мире так бурно обсуждают новость о сенсационной находке коломенских археологов, обнаруживших в этом сезоне больше 20 древних обрядовых захоронений. Во всех - погребенные в первом тысячелетии нашей эры дети и подростки.

Подобного специалисты раньше не находили. Годами изучали горстки пепла и кусочки костей, оставшихся после традиционного прощального обряда. А в Соколовой Пустыни - ни привычных мешочков и сосудов для останков, ни сопутствующих предметов. Во время погребального сожжения человека обычно сопровождали самые разные вещи - от одежды и украшений до домашних животных. Предки верили: земной и загробный миры зеркальны, так что все это пригодится . Антропологи озадачены.

Возникает резонный вопрос: кем были эти люди? С одной стороны - обгоревшие пряжки и нетронутые огнем заморские бусины . С другой - непривычно скупой погребальный обряд.

"Почему там так много детей? Две версии по этому поводу есть. Очень высокий уровень детской смертности. Но там он даже аномально высокий! Либо это последствия эпидемии. Либо это специализированное детское кладбище", - отметил Алексей Мазуров, доктор исторических наук, профессор, президент ГСГУ.

Впереди - большая исследовательская работа. Археологи признаются - они нередко чувствуют себя в роли следователей.

"Во-первых, погребения не были потревожены. Во-вторых, мы часто можем наблюдать, что взрослые захораниваются в центре, отдельно. А дети - где-нибудь на периферии. В этом нет ничего такого ужасного и страшного. То есть их не убили, это никакая не насильственная смерть", - уточнила Виолетта Гусева, младший научный сотрудник МБУ "Коломенский археологический центр", сотрудник контекстуальной лаборатории физической антропологии института археологии РАН.

Выдающиеся результаты работы Коломенского археологического центра скоро представят на специальной выставке. Специалисты же смотрят еще глубже. Похоже, археологи скоро не оставят белых пятен в эпохе темных времен. И наконец-то вплотную займутся палеолитом. Судя по только что найденным в Подмосковье орудиям труда, наши предки жили недолго, но сытно. И, хочется верить, счастливо.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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