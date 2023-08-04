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Москвичам подсказали, как спастись от жары

15:12
  • пятница
  • 04 августа 2023

В столичных центрах долголетия вновь заработали комнаты прохлады

В предстоящие выходные воздух в Москве может прогреться до 35 градусов.

Горожанам рекомендуют меньше времени проводить на открытом солнце, не забывать про головной убор и пить побольше воды. Ее сегодня вновь раздают в метро, на вокзалах и автостанциях города.

Провести время можно и у открытых бассейнов. Этим летом в два раза увеличена зона отдыха на Северном речном вокзале, а в Нагатинской пойме, рядом с парком развлечений "Остров мечты”, создали самую большую пляжную зону в Европе.

В московских центрах долголетия вновь заработали комнаты прохлады. Впрочем, уже через неделю все эти меры будут неактуальны.

"Дальше к нам приближается атмосферный фронт с Запада, поэтому 9 августа температура понизится у нас до 23-28 градусов, хотя это тоже очень тепло для этих чисел августа, пройдёт местами кратковременный дождь. Ну а к концу следующей недели 12 и 13 августа вообще, можно сказать, прохладно, 18-23 градуса, дожди", - рассказала Людмила Паршина, заведующая лабораторий Гидрометцентра России.

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