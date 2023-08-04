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Число жертв оползня в Грузии увеличилось

14:40
  • пятница
  • 04 августа 2023

Подмытые дождями и таящими ледниками горные породы сошли по склону возле одной из гостиниц

Семь человек погибли и 31 пропал без вести в результате мощного оползня в грузинской области Рача. Трагедия произошла на территории бальнеологического курорта, сообщает "ТВ Центр".

Подмытые дождями и таящими ледниками горные породы сошли по склону возле одной из гостиниц и обрушились в реку. Поток камней и грязи сметал все на своём пути. Разрушены мосты, повреждены дороги, вода унесла несколько автомобилей. Более двухсот человек - постояльцы и персонал отеля - эвакуированы при помощи вертолётов.

В зоне бедствия продолжается поисково-спасательная операция. В ней задействовано до 400 сотрудников экстренных служб.

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Последствия оползня в Грузии
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