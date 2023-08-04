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Собянин рассказал о проекте возрождения спорткомплекса "Олимпийский"

13:14
  • пятница
  • 04 августа 2023

Идет масштабная реконструкция

В Москве идет масштабная реконструкция спортивного комплекса "Олимпийский". Площадку сегодня посетил мэр столицы Сергей Собянин.

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Согласно проекту, обновленный "Олимпийский" будет включать четыре сооружения. Самым крупным станет арена. Там разместят большой концертный зал, кинозалы, рестораны и торговое пространство.

Еще два корпуса займут водный комплекс с бассейнами и парком развлечения и физкультурно-оздоровительный, где можно будет заниматься хоккеем, фигурным катанием и не только. Также появится малый концертный зал. 

"Мы приняли решение сделать эту реконструкцию не за счет бюджетных денег, а за счет привлечения частных инвестиций. "Олимпийский" переживает второе рождение. Это будет один из крупнейших в мире многофункциональных комплексов, включающих себя спортивную функцию, развлекательную, культурную. Работы здесь еще много, но по окончании это будет одно из самых уникальных и привлекательных центров для москвичей и гостей столицы", - отметил градоначальник.

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