Собянин рассказал о проекте возрождения спорткомплекса "Олимпийский"

Идет масштабная реконструкция

В Москве идет масштабная реконструкция спортивного комплекса "Олимпийский". Площадку сегодня посетил мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно проекту, обновленный "Олимпийский" будет включать четыре сооружения. Самым крупным станет арена. Там разместят большой концертный зал, кинозалы, рестораны и торговое пространство.

Еще два корпуса займут водный комплекс с бассейнами и парком развлечения и физкультурно-оздоровительный, где можно будет заниматься хоккеем, фигурным катанием и не только. Также появится малый концертный зал.

"Мы приняли решение сделать эту реконструкцию не за счет бюджетных денег, а за счет привлечения частных инвестиций. "Олимпийский" переживает второе рождение. Это будет один из крупнейших в мире многофункциональных комплексов, включающих себя спортивную функцию, развлекательную, культурную. Работы здесь еще много, но по окончании это будет одно из самых уникальных и привлекательных центров для москвичей и гостей столицы", - отметил градоначальник.

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