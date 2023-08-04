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Курс евро превысил 104 рубля впервые за 16 месяцев

13:22
  • пятница
  • 04 августа 2023

К этому привело кратковременное ослабление национальной валюты

Кратковременное ослабление национальной валюты привело к росту курса евро до 104 рублей. Об этом следует из данных Московской биржи.

Курс доллара поднялся до 95 рублей
Экономист Григорьев спрогнозировал курс доллара на ближайшее время

Уточняется, что одна из главных валют в мире превысила отметку в 104 рубля впервые с марта прошлого года. Как следует из данных торгов, курс евро поднялся до 104,08 рубля.  

При этом биржевой курс доллара составил 94,89 рубля.

Ранее экономист Владимир Григорьев заявил, что в ближайшее время курс национальной валюты по отношению к доллару будет колебаться в интервале от 89 до 92 рублей за доллар. По его словам, курс национальной валюты не изменится до возникновения на рынке ценных бумаг каких-либо фундаментальных событий.

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