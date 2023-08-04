Курс евро превысил 104 рубля впервые за 16 месяцев

К этому привело кратковременное ослабление национальной валюты

Кратковременное ослабление национальной валюты привело к росту курса евро до 104 рублей. Об этом следует из данных Московской биржи.

Уточняется, что одна из главных валют в мире превысила отметку в 104 рубля впервые с марта прошлого года. Как следует из данных торгов, курс евро поднялся до 104,08 рубля.

При этом биржевой курс доллара составил 94,89 рубля.

Ранее экономист Владимир Григорьев заявил, что в ближайшее время курс национальной валюты по отношению к доллару будет колебаться в интервале от 89 до 92 рублей за доллар. По его словам, курс национальной валюты не изменится до возникновения на рынке ценных бумаг каких-либо фундаментальных событий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"