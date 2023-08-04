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Бочкарёв: Строительство МСД ведется без влияния на действующую инфраструктуру

13:43
  • пятница
  • 04 августа 2023

Все благодаря опыту столичных строителей

Комплексное применение передовых инженерных решений позволяет вести строительство Московского скоростного диаметра (МСД) с минимальным влиянием на существующую инфраструктуру.
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"Масштабный проект с рекордной протяженностью – 68 километров – реализуется в условиях плотно застроенного мегаполиса с интенсивно развитой инфраструктурой", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.  

МСД пройдет через всю Москву, бессветофорная магистраль свяжет 48 районов с населением более пяти миллионов человек. Интегрировать дорогу в единую сеть города – непростая инженерная задача. Однако опыт московских строителей позволяет реализовывать МСД без влияния на существующие транспортные системы и с опережением сроков.

Более того масштабные работы по созданию МСД требуют от строителей особого подхода к их проведению, отметил генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" (ведущее строительное подразделение ГК "Мосинжпроект") Константин Маслаков.

 "Строительство искусственных сооружений – это возведение сложных в инженерном отношении элементов транспортной магистрали. Поэтому при проведении работ мы применяем индивидуальный подход, используем технологические решения, которые позволяют сократить или полностью нивелировать влияние строительства на действующую транспортную сеть", - сказал он.

По словам Маслакова, в частности, южный участок МСД включает в себя множество связанных между собой по функциональности инженерных сооружений, пересекающих ключевые магистрали города.

Поэтому одна из важнейших задач, которая стояла перед нами при строительстве, – минимизация влияния работ на движение пассажирского транспорта. Для этого мы использовали специальные технологические решения", - отметил он.

Московский скоростной диаметр – один из крупнейших столичных дорожных мегапроектов последних лет, в котором принимает участие Группа компания "Мосинжпроект". За свою 65-летнюю историю холдинг, отмечающий в 2023 году юбилей, принял участие в создании в Москве свыше 6000 километров автодорог, более 100 мостов и эстакад, 300 подземных и надземных пешеходных переходов.

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