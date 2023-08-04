В Кремле объяснили, чего ждут от США по зерновой сделке

Американцы должны перейти от слов к действию

Россия потребовала от США обеспечить выполнение требований в зерновой сделке.

Об этом в пятницу, 4 августа, заявил пресс-секретарь президента нашей стран Дмитрий Песков. Штатам следует подтвердить свои слова действиями.

"Не пообещать, что они задумаются над этим, а выполнить. Как только это будет сделано, незамедлительно эта сделка будет возобновлена", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна сделает все возможное для обеспечения экспорта продовольствия из России в случае возвращения Москвы к зерновой сделке.

Пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок через черноморские порты был подписан 22 июля 2022 года в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Для вывоза продовольствия и удобрений были организованы гуманитарные коридоры в Черном море, в Стамбуле открылся специальный центр контроля, в функции которого входит выдача разрешений на перемещение судов. Москва неоднократно указывала на недочеты в реализации договоренностей.

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля 2023 года. В Москве подчеркнули, что часть соглашений в отношении России не выполнялась, а гуманитарные коридоры использовались для атак на российскую инфраструктуру.

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