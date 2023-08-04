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Собянин подвел итоги конкурса "Новатор Москвы"

14:24
  • пятница
  • 04 августа 2023

Количество заявок выросло вдвое

Количество участников конкурса "Новатор Москвы" в 2023 году увеличилось более чем вдвое – до 2,5 тысячи. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Вчера подвели итоги конкурса на присуждение премии "Новатор Москвы", которую мы вручаем ежегодно с 2020 года. За это время конкурс завоевал авторитет и популярность как один из ведущих смотров инновационных изобретений и новаторских идей для развития экономики и инфраструктуры нашего города", - рассказал мэр.

15 заявок пришло от авторов проектов в возрасте от 14 до 18 лет, для участия которых специально была снижена возрастная планка. По словам мэра, юным новаторам часто есть что предложить.

"Потому они вправе иметь равные со взрослыми возможности в презентации своих проектов: доступ к образовательной программе, бесплатную экспертизу и поддержку сообщества единомышленников", – подчеркнул Собянин.

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