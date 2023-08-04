ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Нельзя говорить": в США раскрыли страх Вашингтона из-за Украины

14:26
  • пятница
  • 04 августа 2023

Украинские чиновники присваивают порядка 70% выделяемой помощи Запада

Американские власти опасается реакции общественности из-за того, что большая часть денежных средств, предназначенных на поддержку ВСУ, оседает в карманах украинских политиков. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.       

Экс-разведчик ВС США Риттер: решения Путина в рамках СВО укрепляют Россию
Госдеп США счел коррупцию на Украине помехой для оказания эффективной помощи ВСУ

"Власти не хотят признавать, что мы финансируем самую коррумпированную нацию на планете", - заявил Риттер.

При этом бывший разведчик подчеркнул, что порядка 70% всей выделяемой помощи расходуется не по назначению. По его словам, большая часть денег просто уходит в карманы высокопоставленных чиновников из правительства Украины.

Он также добавил, что Вашингтон до конца не будет признавать факты коррупции в украинском правительстве, поскольку это будет означать полный провал финансовой и военной поддержки режима Владимира Зеленского.

Ранее в Госдепе США сообщили, что коррумпированность украинских властей угрожает эффективности оказываемой помощи стран Запада. По данным ведомства, экономические показатели Украины не улучшатся до тех пор, пока руководство киевского режима не займется борьбой с коррупцией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
Украинцы в США
Украинцы в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.