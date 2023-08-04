Украинские чиновники присваивают порядка 70% выделяемой помощи Запада

Американские власти опасается реакции общественности из-за того, что большая часть денежных средств, предназначенных на поддержку ВСУ, оседает в карманах украинских политиков. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.

"Власти не хотят признавать, что мы финансируем самую коррумпированную нацию на планете", - заявил Риттер.

При этом бывший разведчик подчеркнул, что порядка 70% всей выделяемой помощи расходуется не по назначению. По его словам, большая часть денег просто уходит в карманы высокопоставленных чиновников из правительства Украины.

Он также добавил, что Вашингтон до конца не будет признавать факты коррупции в украинском правительстве, поскольку это будет означать полный провал финансовой и военной поддержки режима Владимира Зеленского.

Ранее в Госдепе США сообщили, что коррумпированность украинских властей угрожает эффективности оказываемой помощи стран Запада. По данным ведомства, экономические показатели Украины не улучшатся до тех пор, пока руководство киевского режима не займется борьбой с коррупцией.

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