Путин обсудил с Совбезом внутреннюю безопасность

Свои доклады по ситуации в стране президенту представили руководители ФСБ, МВД и Службы внешней разведки

Владимир Путин провел сегодня оперативное совещание с членами Совета безопасности. Оно прошло в режиме видеоконференции, сообщает "ТВ Центр".

Свои доклады по ситуации в стране президенту представили руководители ФСБ, МВД и Службы внешней разведки.

"Мы с вами обсудим сегодня некоторые вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня. У нас три докладчика: Бортников, Нарышкин и Колокольцев. Пожалуйста, давайте начнем работать. Первым я хочу предоставить слово Александру Васильевичу Бортникову, директору ФСБ России. Прошу вас", - сказал президент, открывая совещание.

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