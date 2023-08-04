ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с Совбезом внутреннюю безопасность

14:36
  • пятница
  • 04 августа 2023

Свои доклады по ситуации в стране президенту представили руководители ФСБ, МВД и Службы внешней разведки

Владимир Путин провел сегодня оперативное совещание с членами Совета безопасности. Оно прошло в режиме видеоконференции, сообщает "ТВ Центр".

Свои доклады по ситуации в стране президенту представили руководители ФСБ, МВД и Службы внешней разведки.

"Мы с вами обсудим сегодня некоторые вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня. У нас три докладчика: Бортников, Нарышкин и Колокольцев. Пожалуйста, давайте начнем работать. Первым я хочу предоставить слово Александру Васильевичу Бортникову, директору ФСБ России. Прошу вас", - сказал президент, открывая совещание.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.