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В Кремле прокомментировали задержание "российского шпиона" в Польше

14:41
  • пятница
  • 04 августа 2023

У Москвы нет данных о задержании гражданина Белоруссии

У Москвы нет информации о задержании на территории Польши гражданина Белоруссии за якобы "шпионаж" в пользу российских спецслужб. Об этом в ходе очередного брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Польше задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России
В Польше задержали гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России

Напомним, что накануне сотрудники польских спецслужб задержали гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России. По данным главы МВД Польши, задержанный на протяжении нескольких месяцев занимался не только наблюдением за военным объектами страны, но и пропагандой в поддержку проведения Россией военной спецоперации на территории Украины.

"Информации на этот счет у нас нет", - заявил Песков, чьи слова приводит информагентство РИА Новости.

Ранее генпрокурор Польши Збигнев Зебро заявил, что польские правоохранители задержали хоккеиста из России по обвинению в шпионаже. По словам Зебро, это уже 14-й выявленный член раскрытой польским Агентством национальной безопасности шпионской сети.

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