ВСУ потеряли с начала контрнаступления более 43 тысяч военных

Это без учета раненых

Потери украинских военных с начала контрнаступления в июне-июле составили уже более 43 тысяч человек.

Об этом в пятницу, 4 августа, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В эту статистику не включены раненые, эвакуированные в украинские и зарубежные госпитали, наемники, а также военнослужащие, ликвидированные в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах".

Кроме того, за два летних месяца уничтожено более 4,9 тысячи единиц техники, в том числе иностранного производства.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что в ходе украинского контрнаступления ВСУ потеряли порядка 300 тысяч человек. По его словам, в ближайшее время киевский режим, вероятно, не сможет продолжать наступление из-за нехватки артиллерийских снарядов и тяжелых вооружений.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"