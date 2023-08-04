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"Россия права!": в Турции поддержали выдвинутый Путиным ультиматум Европе

15:13
  • пятница
  • 04 августа 2023

Запад использует Украину

Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали решение президента России Владимира Путин не возобновлять черноморскую инициативу до тех пор, пока западные страны не выполнят взятые на себя обязательства.

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"Россия права! Запад – это всегда ложь и предательство", - приводит информагентство РИА Новости комментарий одного из читателей.

При этом другой читатель турецкого издания подчеркнул, что действия стран Запада нацелены против всего цивилизованного мира. По его словам, именно недальновидные решения американских и европейских политиков привели к возникновению продовольственного кризиса на африканском континенте.

Еще один читатель также добавил, что Вашингтон использует украинский кризис в качестве "полигона" для противостояния с российскими военными в зоне проведения спецоперации.

"Зерно должно идти в Африку!" - заключил читатель.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возвращение Москвы к зерновой сделке возможно. По его словам, для этого западные страны должны выполнить все условия России.

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