Ежемесячно город проводит десятки бесплатных курсов и образовательных программ

Сергей Собянин рассказал о бесплатных образовательных программах для предпринимателей.

"Ежемесячно город проводит десятки бесплатных курсов и образовательных программ для предпринимателей. Основатель стартапа, ученый с инновационным продуктом или опытный бизнесмен – каждый найдет для себя что-то полезное", – написал мэр в своем Telegram-канале.

Подробнее об основных программах можно прочитать в статье на сайте mos.ru.

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