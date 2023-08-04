Ежемесячно город проводит десятки бесплатных курсов и образовательных программ
Сергей Собянин рассказал о бесплатных образовательных программах для предпринимателей.
"Ежемесячно город проводит десятки бесплатных курсов и образовательных программ для предпринимателей. Основатель стартапа, ученый с инновационным продуктом или опытный бизнесмен – каждый найдет для себя что-то полезное", – написал мэр в своем Telegram-канале.
Подробнее об основных программах можно прочитать в статье на сайте mos.ru.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"