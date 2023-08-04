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Собянин рассказал о бесплатных образовательных программах для предпринимателей

14:59
  • пятница
  • 04 августа 2023

Ежемесячно город проводит десятки бесплатных курсов и образовательных программ

Сергей Собянин рассказал о бесплатных образовательных программах для предпринимателей.

"Ежемесячно город проводит десятки бесплатных курсов и образовательных программ для предпринимателей. Основатель стартапа, ученый с инновационным продуктом или опытный бизнесмен – каждый найдет для себя что-то полезное", – написал мэр в своем Telegram-канале.

Подробнее об основных программах можно прочитать в статье на сайте mos.ru.

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