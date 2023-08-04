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Путин подписал закон о призывном возрасте срочной службы с 18 до 30 лет

15:14
  • пятница
  • 04 августа 2023

Президент также запретил выезд за рубеж после вручения повестки

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым верхняя планка призывного возраста в нашей стране повышается до 30 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он вступает в силу 1 января 2024 года.
Кремль прокомментировал изменение призывного возраста

Президент России также подписал закон, который вводит запрет на выезд за границу для гражданина с момента вручения ему повестки. Документ вносит изменения в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".

Госдума приняла поправку о призывном возрасте срочной службы с 18 до 30 лет 25 июля. Совет Федерации одобрил закон 28 июля. Переходного периода с 2024 до 2026 года, который предусматривался изначально, не будет.

В Кремле отметили, что "здесь исходной точкой является аргументированная, экспертная точка зрения Министерства обороны".

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