Путин подписал закон, ускоряющий процедуру госзакупок для СВО

Контракты могут заключаться в любой форме

Минобороны России сможет заключать контракты в любой форме при закупках у единственного поставщика для нужд специальной военной операции. В соответствии с законом, который подписал президент России Владимир Путин, этим правом могут воспользоваться и спецзаказчики – такие, как МВД, СВР, ФСБ и Росгвардия.

Новый механизм позволит оплачивать поставленную продукцию, а также выполненные работы или оказанные услуги, непосредственно в местах выполнения спецзадач. При этом допускается оплата наличными денежными средствами – если отсутствует техническая возможность безналичных расчетов.

Как отмечается в пояснительной записке, принятое решение ускорит неотложные закупки для воинских частей, исключив волокиту. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу через 10 дней, передает РИА Новости.

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