Украинские военные сдаются в плен ВС России

Провал контрнаступления ВСУ привел к отказу украинских военных идти в новые атаки. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Украинские новобранцы видели, как их соотечественники погибали в бессмысленных атаках, пытаясь прорвать российскую линию обороны. Теперь они отказываются идти в наступление", - заявил Макгрегор.

При этом военный аналитик подчеркнул, что в ходе наступательных действий большая часть украинских военных принимает решение сдаться в плен ВС России. По его словам, это единственный шанс для бойцов ВСУ остаться в живых.

Он также добавил, что политика киевского режима никогда не отвечала истинным интересам простых граждан Украины. Режим Владимира Зеленского намеренно использует украинских солдат в качестве "пушечного мяса", заключил аналитик.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что участие американских военных в конфликте на Украине приведет к "катастрофическим" последствиям. По его словам, возможное участие Пентагона в противостоянии с российскими военными в зоне СВО может привести к полному уничтожению ОПК США.

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