Возросло число пострадавших в результате взрыва в Канске

Госпитализированы семь человек

Минздрав Красноярского края уточнил информацию о пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Канске. Число госпитализированных возросло с четырех до семи человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, полицейские работают на месте хлопка бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Каландаришвили. Выясняются все обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется.

По данным медиков, к ним за помощью обратились одиннадцать человек. В больницу отправлены семеро, передает РИА Новости. Экстренные службы ликвидировали возгорание, возникшее на месте взрыва.

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