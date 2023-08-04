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Возросло число пострадавших в результате взрыва в Канске

15:39
  • пятница
  • 04 августа 2023

Госпитализированы семь человек

Минздрав Красноярского края уточнил информацию о пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Канске. Число госпитализированных возросло с четырех до семи человек.

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Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, полицейские работают на месте хлопка бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Каландаришвили. Выясняются все обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется.

По данным медиков, к ним за помощью обратились одиннадцать человек. В больницу отправлены семеро, передает РИА Новости. Экстренные службы ликвидировали возгорание, возникшее на месте взрыва.

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Последствия взрыва бытового газа
Последствия взрыва бытового газа
Последствия взрыва бытового газа
Последствия взрыва бытового газа
Последствия взрыва бытового газа
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