Необходимо снять ограничения на экспорт российской сельхозпродукции

Польша решила подзаработать на выходе России из зерновой сделки. Варшава предъявила Брюсселю счет в один миллиард евро на расширение инфраструктуры для вывоза сельскохозяйственных продуктов с Украины. Причем, Польша будет всего лишь транзитером - зерно из соседнего государства не задержится в стране. Западные функционеры заявляют, что надо продолжить давление на Москву с целью возобновления Черноморской инициативы. Хотя именно от их бездействия по выполнению договоренностей в отношении России она и была сорвана.

Украинские аграрии сокращают посевы. В планах вывести из оборота 15 процентов полей с пшеницей, ячменём и рапсом. По данным агентства "Блумберг", это связано с остановкой зерновой сделки. Киев традиционно винит Москву, впрочем, на деле именно союзники уничтожают агрокомплекс Украины. Польша намерена продлить ограничения на ввоз украинского зерна, а США и Евросоюз со своей стороны ничего не делают, чтобы выполнить договорённости по Черноморской зерновой инициативе. В ЕС предлагают усилить давление на Россию, госсекретарь Блинкен призывает нашу страну вернуться в сделку:

"В случае возвращения к соглашению мы, конечно, продолжим делать всё необходимое для того, чтобы все могли свободно и безопасно экспортировать своё продовольствие и продукты питания, в том числе Россия".

В Кремле на это заявили, что США должны не обещать, а выполнить условия сделки, которые причитаются России. Необходимо снять ограничения на экспорт российской сельхозпродукции. Такую же позицию занимают лидеры семи африканских стран. На сайте российского президента опубликовано совместное заявление по итогам их встречи в Санкт-Петербурге.

"Лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить полную реализацию "Черноморской пакетной инициативы" Генерального секретаря ООН, одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле. Лидеры также призвали ООН принять необходимые меры, чтобы высвободить 200 тысяч тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Европейского союза, для немедленной и безвозмездной поставки в африканские страны".

Политика Вашингтона в международных делах по-прежнему однобока, американские дипломаты не хотят учитывать интересы других стран, особенно России и миллионов русских людей, которые живут в Донбассе. Любые мирные переговоры Запад поддерживает только на украинских условиях, на это обратил внимание министр иностранных дел Сергей Лавров:

"Вместо серьёзного разговора на основе признания эволюции реалий "на земле" за последние десять лет – созывают постановочные форумы с единственной целью – заманить как можно больше стран хоть в какое-нибудь подобие обсуждения "формулы Зеленского", требующей ни много ни мало, чтобы Россия полностью капитулировала, согласилась ущемить свою безопасность и бросила на произвол судьбы миллионы русских. Все, кого обхаживает Запад с целью продавливания "формулы Зеленского", обязательно должны сознавать, что на карте – судьба этих людей, которых киевский режим открыто обещает уничтожить".

А западные союзники на это уничтожение не жалеют денег и оружия. К поставкам бронетехники сегодня присоединилась Болгария. Правительство страны одобрило передачу Киеву 100 списанных бронетранспортёров. Но примечательно другое. По заказу CNN в США провели соцопрос - 55 процентов американцев выступили против увеличения помощи Украине. Если разбить людей по политическим взглядам - более 70 процентов республиканцев считают, что сделано уже достаточно и нужно остановиться. А демократы, напротив, требуют усилить поддержку.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"