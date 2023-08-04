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В Тюмени домашний кот нокаутировал летучую мышь

18:11
  • пятница
  • 04 августа 2023

Позже летучее создание выпустили на волю

Ловкость лап - и ничего больше. В Тюмени домашний кот нокаутировал летучую мышь, которая ночью ворвалась в одну из городских квартир.

Единственным, кто не растерялся в этой ситуации, был кот. Домашний питомец одним махом разобрался с непрошенной гостьей. Удар получился настолько оглушительным, что какое-то время соперница лежала без движения.

Впрочем, никто серьёзно пострадал и летучее создание выпустили на волю. А ловкий мышелов получил от хозяев лишнюю порцию вкусного корма.

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Летучая мышь
Летучая мышь
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