WSJ: армия Нигерии приведена в полную боевую готовность из-за ситуации в Нигере

Приказ о мобилизации вступит в силу в ближайшее время

ВС Нигерии приведены в полную боевую готовность из-за государственного переворота в Нигере, передает издание The Wall Street Journal со ссылкой на комментарий офицера нигерийской армии.

"Было приказано находиться в полной боеготовности на случай возможного развертывания в Нигере", - приводит издание слова офицера.

При этом офицер африканской республики подчеркнул, что на данный момент приказ о широкомасштабной мобилизации все еще не вступил в силу.

Как уточнили авторы публикации, накануне Нигер покинула делегация Экономического сообщества стран Западной Африки, которая должна была провести рабочую встречу с лидером военного восстания для обсуждения перспектив восстановления конституционного строя в стране.

Ранее в МИД России сообщили, что военная интервенция в Нигер невозможна. По данным внешнеполитического ведомства, легитимный президент африканской республики должен самостоятельно решать проблемы страны.

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