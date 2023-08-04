WSJ: армия Нигерии приведена в полную боевую готовность из-за ситуации в Нигере

Приказ о мобилизации вступит в силу в ближайшее время
ВС Нигерии приведены в полную боевую готовность из-за государственного переворота в Нигере, передает издание The Wall Street Journal со ссылкой на комментарий офицера нигерийской армии.
"Было приказано находиться в полной боеготовности на случай возможного развертывания в Нигере", - приводит издание слова офицера.
При этом офицер африканской республики подчеркнул, что на данный момент приказ о широкомасштабной мобилизации все еще не вступил в силу.
Как уточнили авторы публикации, накануне Нигер покинула делегация Экономического сообщества стран Западной Африки, которая должна была провести рабочую встречу с лидером военного восстания для обсуждения перспектив восстановления конституционного строя в стране.
Ранее в МИД России сообщили, что военная интервенция в Нигер невозможна. По данным внешнеполитического ведомства, легитимный президент африканской республики должен самостоятельно решать проблемы страны.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"