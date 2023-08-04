Роспотребнадзор запретил купание на трех пляжах в Москве

Москвичам напомнили об опасности купания в неустановленных местах

Роспотребнадзор признал не соответствующим норме качество воды на трех московских пляжах. Запрещено купание в зоне пляжа "Левобережный", а также в зонах отдыха "Головинские пруды" и "Путяевский пруд №1".

В Роспотребнадзоре напомнили об опасности купания в неустановленных местах. В указанных зонах установлены запрещающие знаки.

В летнем сезоне 2023 года на территории Москвы действуют 38 зон отдыха без организованного купания. Поплавать и поплескаться можно в восьми зонах отдыха в столице. Это пляж "Динамо", Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3, Мещерское, Большой городской пруд, Школьное озеро и Черное озеро в Зеленограде, а также Тропарево, передает "Интерфакс".

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