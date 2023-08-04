Киев решил продолжить отправку кораблей с зерном по Черному морю

В СНБО заявили, что с Россией ни о чем не договаривались

Выход России из зерновой сделки никак не повлиял на планы украинских властей. Киев продолжит отправлять суда с зерном по Черному морю, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По словам Данилова, Украина ни о чем не договаривалась с Россией – и будет делать то, что считает необходимым. Киев намерен двигать корабли с зерном туда, куда считает нужным, ни у кого не спрашивая разрешения, приводит заявление секретаря СНБО Украины ТАСС.

При этом соседние с Украиной пять стран ЕС запретили ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не откроет рынок для продовольствия с Украины после окончания срока действия зерновой сделки. В Варшаве утверждают, что такие поставки идут во вред интересам польских фермеров.

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