Собянин: Столичный ЦОДД получил от города 50 электромобилей "Москвич"

Переход на электромобили снизит вред окружающей среде и уровень фонового шума

За движением в столице будут следить электрические кроссоверы "Москвич 3е". Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о поставке 50 электромобилей "Москвич" столичному ЦОДД. По словам мэра, до конца этого года запланировано установить на них мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).

"ЦОДД патрулирует московские улицы 24/7, и переход на электромобили снизит вред окружающей среде и уровень фонового шума", - добавил Собянин.

11 июля столичное управление Росгвардии получило от московских властей 100 автомобилей марки "Москвич 3". В торжественной обстановке машины передал сотрудникам ведомства мэр Москвы Сергей Собянин.

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