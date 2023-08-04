Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль

Это касается компаний, у которых прибыль превысила миллиард рублей

Закон о налоге на сверхприбыль прошлых лет (так называемом windfall tax) подписал президент России Владимир Путин. Он касается компаний, у которых средняя прибыль до вычета налога за 2021-2022 годы превысила миллиард рублей.

Ставка налога – 10% от суммы превышения прибыли в этот период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Выплата должна поступить не позднее 28 января 2024 года. Если же компания перечислит обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года, сумма налога снизится в два раза.

По расчетам, налог принесет бюджету дополнительный доход в 300 миллиардов рублей. Деньги планируется направить на финансирование социальной сферы. Закон освобождает от уплаты налога на сверхприбыль компании, созданные после 2020 года, а также малые и средние предприятия, компании нефтегазового сектора и добычи угля. Основные плательщики - добытчики твердых полезных ископаемых, производители удобрений, металлурги, банки и компании, занятые в сфере торговли, передает РИА Новости.

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