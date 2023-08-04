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Москва заблокировала активы недружественных иностранцев

17:45
  • пятница
  • 04 августа 2023

Закон о блокировке касается государств, организаций и граждан

Закон о блокировке средств и имущества иностранных юридических лиц, против которых введены ограничительные меры, подписал президент России Владимир Путин. Специальные экономические меры принимаются в отношении отдельных недружественных организаций и граждан.

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Новый закон вводит единый подход к применению специальных мер. Они направлены на запрет или ограничение финансовых операций, блокирование средств и другого имущества. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон вводит понятие "блокируемые лица". К ним, кроме иностранных государств, организаций, граждан и лиц без гражданства, относятся и юридические лица, в которых иностранцы могут прямо или косвенно распоряжаться 50% голосов.

Кредитные, страховые организации, операторы финансовых платформ, а также операторы обмена должны будут блокировать транзакции подконтрольных иностранцам юрлиц. И даже организаторы азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе теперь обязаны отказывать в приеме ставок и выплате выигрыша участникам, попавшим под специальные экономические меры.

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