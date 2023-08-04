ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима

17:38
  • пятница
  • 04 августа 2023

Он признан виновным в создании экстремистского сообщества

Мосгорсуд в пятницу вынес приговор Алексею Навальному* по делу о создании экстремистского сообщества. Ему дали 19 лет колонии особого режима.

Выездное заседание суда проходило в исправительной колонии №6 во Владимирской области, отмечает ТАСС. Навальный признан виновным создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности, а также еще ряде преступлений.

В марте 2022 года суд приговорил Алексея Навального к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Неуважение к суду обвиняемый проявил во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Кроме того, было подтверждено, что Навальный похитил около 2,7 миллиона рублей, которые организация ФБК** (признана экстремистской и запрещена в России) получила в качестве пожертвований.

*Алексей Навальный внесен в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

**ФБК - НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и ликвидирована по решению суда.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Алексей Навальный
Алексей Навальный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.