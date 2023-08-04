Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима

Он признан виновным в создании экстремистского сообщества

Мосгорсуд в пятницу вынес приговор Алексею Навальному* по делу о создании экстремистского сообщества. Ему дали 19 лет колонии особого режима.

Выездное заседание суда проходило в исправительной колонии №6 во Владимирской области, отмечает ТАСС. Навальный признан виновным создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности, а также еще ряде преступлений.

В марте 2022 года суд приговорил Алексея Навального к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Неуважение к суду обвиняемый проявил во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Кроме того, было подтверждено, что Навальный похитил около 2,7 миллиона рублей, которые организация ФБК** (признана экстремистской и запрещена в России) получила в качестве пожертвований.

*Алексей Навальный внесен в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

**ФБК - НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и ликвидирована по решению суда.

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