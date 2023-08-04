Доллар подорожал до 96 рублей впервые с марта 2022 года

Евро преодолел отметку в 106 рублей

Курс американской валюты на Московской бирже установил новый рекорд. Доллар США подорожал до 96 рублей - впервые с марта 2022 года.

С начала торгов прирост составил 1,17%, на максимуме американская валюта дорожала до 96,22 рубля. К закрытию сессии доллар торговался чуть ниже 96 рублей, свидетельствую данные на сайте Мосбиржи.

Ослабление рубля продолжилось и по отношению к другим валютам. Курс евро на бирже с начала торгов поднялся почти на 3 рубля, преодолев отметку в 106 рублей. А китайский юань за это время подорожал на 25 копеек - до 13,37 рубля.

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