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Украинские дипломаты отказались возвращаться в страну из командировок

19:11
  • пятница
  • 04 августа 2023

За прошлый год из 20 командированных в США вернулся только один

Сотрудники украинских дипмиссий по окончании зарубежных командировок отказываются возвращаться в страну. С начала 2022 года из посольств Украины за рубежом не вернулись от 40 до 60% сотрудников дипломатических ведомств. Как отмечает издание "Зеркало недели", это официальные данные, в реальности цифры могут быть еще большими.

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По данным издания, около 20 сотрудников посольств и консульств должны были вернуться в прошлом году из США. В действительности вернулся только один. При этом есть такие дипмиссии, откуда не вернулся на Украину никто из дипломатов.

Эксперты отмечают, что основными факторами, которые влияют на решение дипломатов, стали финансовый вопрос и проблемы с трудоустройством на Украине. Также играет роль страх перед мобилизацией. Кроме того, люди опасаются, что после приезда не смогут выехать за пределы страны, передает РИА Новости.

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