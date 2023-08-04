Выселенные из отеля в Турции российские школьники вернутся на родину 5 августа

Ситуацию взял на контроль Роспотребнадзор

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию в турецком Кемере, где группу российских школьников выселили из отеля. Как сообщили в генеральном консульстве России в Анталье, дети вернутся на родину 5 августа.

Ранее сообщалось, что около 90 детей выселили из лагеря в Турции, потому что российский туроператор не оплатил для них отель. В АТОР, в свою очередь, уточнили, что отдых детей в Кемере был организован не через туроператора, а с помощью индивидуального предпринимателя.

Ситуацией занялось российское генконсульство. Дипломаты переговорили со всеми сторонами, сейчас обстановка под контролем, заявили в дипмиссии. Там подчеркнули, что дети обеспечены жильем и питанием, никто не остался на улице. Вылет намечен на утро, билеты у них имеются, родители оповещены, передает РИА Новости.

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