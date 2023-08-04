Взрыв прогремел на Воткинском заводе в Удмуртии

Предприятие производит в том числе военную технику

Взрыв прогремел на территории Воткинского завода в Удмуртии. Как сообщили в пресс-службе предприятия, на производственной площадке произошло срабатывание аппаратуры, сопровождающееся хлопком и задымлением.

По данным компании, никто из работников предприятия не пострадал. Все подразделения организации работают в штатном режиме, пишет пресс-служба в Telegram.

Воткинский завод в Удмуртии специализируется на нефтегазовом оборудовании. Предприятие выпускает также горное оборудование, товары народного потребления, станки и военную технику.

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