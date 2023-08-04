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Зеленского предупредили о скором освобождении Харькова

20:45
  • пятница
  • 04 августа 2023

ВС России сделают это без особых усилий

Владимир Путин не стремится к взятию украинских городов. Президент России проводит политику по освобождению территорий строго в соответствии с целями спецоперации, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

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Тем не менее, уверен эксперт, российские войска при необходимости смогут без особых усилий освободить Харьков. По словам Риттера, резервы, которые есть у России, могут позволить ее военным легко это сделать. Тем более, что ВСУ находятся на грани краха, отметил бывший разведчик в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Риттер добавил, что этот факт постепенно начинают признавать страны Запада. В мирном соглашении по окончании украинского конфликта будет обозначена новая граница между двумя странами, заключил эксперт.

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