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Киев подсчитал ущерб от выхода России из зерновой сделки

21:22
  • пятница
  • 04 августа 2023

Киев недополучит в 2023 году 2 миллиарда долларов

Нацбанк Украины подсчитал ущерб от выхода России из зерновой сделки. Выяснилось, что Киев недополучит в 2023 году 2 миллиарда долларов валютной выручки.

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Как пояснил представитель Нацбанка, прекращение участия России повлияет на скорость экспорта зерна. В результате зерно, которое не экспортируется в этом году, будет вывезено в следующем. Соответственно, в текущем году валютная выручка будет меньше.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет отправлять свои суда с зерном по Черному морю, невзирая на выход России из сделки. При этом Минобороны России заявило, что с 20 июля считает все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, передает ТАСС.

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