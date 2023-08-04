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Хакеры получили доступ к платным функциям электромобиля Tesla

21:44
  • пятница
  • 04 августа 2023

Можно включить функцию автопилота или подогрев сидений

Программисты из Германии взломали компьютерную систему электромобиля Tesla и разблокировали платные функции. Хакеру Кристиану Верлингу помогали двое коллег, сообщает издание TechCrunch.

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Программисты подключились к процессору AMD, который управляет информационно-развлекательной системой в машине. По словам Верлинга, для взлома нужно в определенное время создать скачок напряжения.

"Джейлбрейк для Tesla", как назвали свой метод хакеры, позволяет активировать платные функции электромобиля, некоторые из которых недоступны в ряде регионов. К примеру, по словам программистов, можно включить функцию автопилота или подогрев сидений – если вы не желаете выкладывать за эти удовольствия по 300 долларов.

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