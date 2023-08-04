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Генерал ВСУ: ВС России войдут в Киев за 12 часов

22:19
  • пятница
  • 04 августа 2023

Власти Украины недооценивают российскую армию

Киевский режим столкнется с серьезными последствиями, так как недооценивает мощь российской армии. Военные эксперты предупреждали Зеленского, что русские способны дойти до Киева за 12 часов, заявил в эфире украинского телеканала генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

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Военный считает, что украинский лидер Владимир Зеленский допустил серьезную ошибку при оценке возможностей российских войск. Так что не стоит отбрасывать худшие сценария развития ситуации для ВСУ.

Генерал Кривонос и ранее заявлял, что российские войска имеют существенные преимущества над ВСУ. По словам военного, это хорошее оснащение и поддержка со стороны государства. Минобороны России 4 августа сообщило, что потери украинских войск за июнь и июль превысили 43 тысяч человек, передает РИА Новости.

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