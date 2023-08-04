Власти Украины недооценивают российскую армию

Киевский режим столкнется с серьезными последствиями, так как недооценивает мощь российской армии. Военные эксперты предупреждали Зеленского, что русские способны дойти до Киева за 12 часов, заявил в эфире украинского телеканала генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Военный считает, что украинский лидер Владимир Зеленский допустил серьезную ошибку при оценке возможностей российских войск. Так что не стоит отбрасывать худшие сценария развития ситуации для ВСУ.

Генерал Кривонос и ранее заявлял, что российские войска имеют существенные преимущества над ВСУ. По словам военного, это хорошее оснащение и поддержка со стороны государства. Минобороны России 4 августа сообщило, что потери украинских войск за июнь и июль превысили 43 тысяч человек, передает РИА Новости.

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