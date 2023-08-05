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В Керченском проливе атакован российский танкер

09:41
  • суббота
  • 05 августа 2023

Он получил повреждения

Нападение со стороны ВСУ в южной части Керченского пролива неподалёку от Крымского моста. Этой ночью российский танкер Sig был атакован морским беспилотником, сообщает Морской спасательно-координационный центр в Новороссийске.
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Судно находилось на якорной стоянке. Оно получило пробоину в машинном отделении, выбиты стёкла и повреждено оборудование в капитанской рубке. На место выдвинулись два буксира, спасательные работы уже завершены, сейчас идут ремонтно-восстановительные.

Разлива топлива не произошло, танкер сохранил плавучесть, но не может идти своим ходом. На борту находится экипаж, в составе которого 11 человек. Никто не пострадал.

В ночь на 5 августа несколько крымских телеграм-каналов со ссылкой на очевидцев сообщили о звуках взрывов в районе Керченского пролива. Власти республики заявили, что это не связано с атакой на Крымский мост.

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