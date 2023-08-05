80 лет назад Орёл и Белгород освободили от немецко-фашистских захватчиков

Сегодня пройдут памятные мероприятия

Сегодня отмечается знаменательная дата в истории нашей страны: 80 лет назад от немецко-фашистских захватчиков были освобождены Орёл и Белгород.

Это одно из значимых сражений на Курской дуге, которое ознаменовало окончательный перелом в Великой Отечественной войне. Сопротивление врага было сломлено.

Войска Западного, Центрального, Воронежского, Брянского и Степного фронтов в течение дня 5 августа 1943 года полностью очистили от гитлеровцев Белгород и Орёл.

В честь их освобождения в Москве прогремел первый победный салют. Сегодня в этих городах воинской славы пройдут памятные мероприятия и акции, сообщает "ТВ Центр".

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