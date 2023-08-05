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Обеспечил связь на поле боя: Минобороны рассказало о подвиге прапорщика Карпушенко

10:20
  • суббота
  • 05 августа 2023

Армия России сражается за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о новых подвигах наших военнослужащих. Старший сержант Никита Кукса под массированным обстрелом со стороны радикалов оперативно определял движение вражеской бронетехники и уничтожал огневые точки противника.  Его орудийный расчёт выполнил более 30-ти боевых задач - подавил батарею РСЗО "Град", ликвидировал бронеавтомобиль, гаубицу иностранного производства и три миномётных расчета ВСУ.

Прапорщик Артур Карпушенко, рискуя жизнью, восстановил повреждённую аппаратную связи и не допустил потери управления подразделениями во время отражения атаки украинских националистов. Прибыв в заданный район, Артур, несмотря на интенсивные удары боевиков, смог обеспечить надёжную связь с командованием и корректировку целей для нашей артиллерии и авиации, сообщает "ТВ Центр". 

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