На юго-запад Германии обрушилась метель

На улицы вышла снегоуборочная техника

В немецкий город Ройтлинген на юго-западе страны неожиданно пришла зима. Над регионом пронёсся мощный шторм с грозой, метелью и крупным градом. Он завалил городские улицы, автомобили буквально увязли в каше изо льда. Расчищать проезды пришлось при помощи снегоуборочных машин.

А в Словении дожди вызвали масштабные наводнения. За сутки там выпало до двухсот миллиметров осадков. Жертвами стихии стали три человека - местный житель и два иностранных туриста.

Несколько районов страны полностью отрезаны от транспортного сообщения. Связь с ними осуществляется при помощи вертолётов. 16 тысяч домов остаются без электричества. В населённых пунктах вода затопила первые этажи зданий и автомобили на улицах.

На одном из видео, снятом очевидцами, мощный поток уносит женщину, которой удалось выбраться из затопленной машины. Ей на помощь пришли находившиеся рядом люди. В пострадавшие районы к бригадам спасателей направлены сотни военных.

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