Ему было 85 лет

Умер первый президент Якутии Михаил Николаев. Ему было 85 лет.

Как написал у себя в Telegram-канале глава республики, Михаил Николаев до последнего дня жил интересами людей.

"В последнем нашем разговоре, как всегда мы много говорили о будущем Якутии, благополучии её жителей. Его мысли, мудрые советы и наставления для меня всегда будут жизненным ориентиром.", - отметил Айсен Николаев.

Михаил Николаев родился в Якутской АССР. Пост президента Якутии он занимал с 1991 по 2002 год. Потом перешёл на работу в Совет Федерации.

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