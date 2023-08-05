ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликовано видео движения бронепоезда "Волга" в зоне СВО

11:40
  • суббота
  • 05 августа 2023

Он обеспечивает доставку техники

В зоне СВО несут службу военные поезда. Кадры боевой работы спецсостава "Волга" в преддверии Дня железнодорожных войск сегодня публикует Минобороны.

Бойцы этого подразделения подавляют вылазки украинских диверсантов, обеспечивают доставку военнослужащих, техники, вооружения и грузов к местам назначения. "Волга" оснащена спаренными 23-миллиметровыми зенитными пушками, способными вести огонь как по воздушным, так и по наземным целям, поражать бронетехнику ВСУ, разведывательные и ударные дроны.

Спецпоезд всегда идёт впереди военных эшелонов и пассажирских составов, прикрывая их на самых сложных участках фронта, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Бронепоезд "Волга"
Бронепоезд "Волга"
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.