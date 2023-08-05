Опубликовано видео движения бронепоезда "Волга" в зоне СВО

Он обеспечивает доставку техники

В зоне СВО несут службу военные поезда. Кадры боевой работы спецсостава "Волга" в преддверии Дня железнодорожных войск сегодня публикует Минобороны.

Бойцы этого подразделения подавляют вылазки украинских диверсантов, обеспечивают доставку военнослужащих, техники, вооружения и грузов к местам назначения. "Волга" оснащена спаренными 23-миллиметровыми зенитными пушками, способными вести огонь как по воздушным, так и по наземным целям, поражать бронетехнику ВСУ, разведывательные и ударные дроны.

Спецпоезд всегда идёт впереди военных эшелонов и пассажирских составов, прикрывая их на самых сложных участках фронта, сообщает "ТВ Центр".

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