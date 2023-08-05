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Собянин рассказал о развитии районов на северо-востоке Москвы

11:00
  • суббота
  • 05 августа 2023

В них идёт масштабное строительство

Уникальные парки, развитие транспортной и социальной инфраструктуры, строительство жилья. О масштабных проектах на северо-востоке Москвы в районах Алексеевский, Останкинский и Ростокино рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин.

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Так, продолжают благоустройство поймы реки Яуза. В этом году начнут работы на территории вдоль Сельскохозяйственной улицы. Там проложат веломаршрут и экотропу, установят детские и спортивные площадки, сообщает "ТВ Центр".

Большое внимание уделяют и одному из самых любимых мест отдыха москвичей - ВДНХ. В планах отреставрировать и построить ещё десять объектов. Другой важный проект - возрождение одной из старейших в стране киностудии имени Горького. 

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