Собянин рассказал о развитии районов на северо-востоке Москвы

В них идёт масштабное строительство

Уникальные парки, развитие транспортной и социальной инфраструктуры, строительство жилья. О масштабных проектах на северо-востоке Москвы в районах Алексеевский, Останкинский и Ростокино рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Так, продолжают благоустройство поймы реки Яуза. В этом году начнут работы на территории вдоль Сельскохозяйственной улицы. Там проложат веломаршрут и экотропу, установят детские и спортивные площадки, сообщает "ТВ Центр".

Большое внимание уделяют и одному из самых любимых мест отдыха москвичей - ВДНХ. В планах отреставрировать и построить ещё десять объектов. Другой важный проект - возрождение одной из старейших в стране киностудии имени Горького.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"